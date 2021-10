Da Lazio-Inter a capitan Barella: le notizie più importanti di oggi

Le news nerazzurre più importanti delle ultime 24 ore

Alessio Murgida

Giornata piena di notizie: è la vigilia di Lazio-Inter, si è tenuta quindi la conferenza stampa di Simone Inzaghi in vista del match dell'Olimpico. Ma ci sono state anche diverse notizie di calciomercato: dal rinnovo di Barella all'incontro per Brozovic. Ci sarà tanto di cui parlare nel consueto articolo riassuntivo della redazione di PassioneInter

LAZIO-INTER - Mister Inzaghi in conferenza ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla formazione anti-Lazio: "Sanchez e Vidal non ci saranno, così come Sensi che però si è allenato molto bene negli ultimi giorni. Da valutare in che condizioni torneranno Correa, Lautaro e Vecino".

Diversi grattacapi per il tecnico piacentino che su Calhanoglu ha detto: "Non sono ancora sicuro se partirà dal primo minuto o a partita in corso". Tutto gira intorno a Lautaro, se lui può scendere in campo non ci sono dubbi sul tandem in attacco: altrimenti spazio a opzioni d'emergenza come Perisic o lo stesso Calhanoglu accanto a Dzeko.

RINNOVO BARELLA - In mattinata La Gazzetta dello Sport ha sottolineato come il prolungamento del contratto di Barella sia un punto fermo per l'Inter, ma anche per il giocatore. Si va verso un accordo fino al 2026 (con annessa fascia da capitano) con un ingaggio che salirà a 5 milioni di euro netti soltanto dalla stagione 2023-2024. Un atto generoso da parte di Barella per venire incontro alle necessità societarie. Sempre più nerazzurro.

SLITTA BROZOVIC - Il tanto atteso incontro con il padre e agente di Brozovic, Ivan, sembra essere slittato: o quanto meno non è stato decisivo ai fini di un accordo. L'Inter vuole però vederci chiaro e mette pressione all'entourage del croato: se non ci dovessero nuovi aggiornamenti - ma non sembra essere essere il caso - si potrebbe cominciare a dubitare del suo futuro a Milano.

ONANA, C'É UNA FIRMA - Non potevamo non concludere il consueto riepilogo di giornata con una notizia su Onana, e questa volta è abbastanza importante.

Nel corso di un'intervista all'emittente Veronica Inside, il giornalista Valentijn Driessen - dell'affidabile testata De Telegraaf - ha rivelato un fondamentale retroscena sul futuro di Onana: "Da quello che so io, lui ha già firmato per un altro club per il prossimo luglio. Dalle voci che girano, penso proprio che sia l'Inter".