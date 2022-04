Inter, ora è emergenza per Udine: Calhanoglu squalificato, Handa e Bastoni in dubbio

Le ultime in vista della trasferta di Udine

Oltre al danno, pure la beffa. L'Inter di Inzaghi va via da Bologna con 0 punti e un Calhanoglu in meno: il turco infatti era diffidato e per colpa dell'ammonizione presa al 79' salterà Udinese-Inter. E quella di Udine si prospetta una partita pericolosa anche perché ci sono altri due elementi che potrebbero essere assenti.