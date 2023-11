Qui Appiano, le ultime sulle condizioni di Dumfries e Cuadrado

Dopo il pomeriggio di riposo concesso ieri da Simone Inzaghi alla squadra, rientrata a mezzogiorno da Salisburgo, oggi ad Appiano Gentile sono ripresi gli allenamenti in vista di Inter-Frosinone (in programma domenica sera alle 20:45).

Dopo l’affaticamento che lo aveva costretto a guardare la gara di Champions dalla panchina, Denzel Dumfries è totalmente recuperato. L’esterno olandese, infatti, ha svolto tutto l’allenamento con il resto del gruppo e sarà disponibile per la gara di San Siro, quando potrebbe tornare titolare sulla corsia destra.

Niente da fare, invece, per Juan Cuadrado. Il colombiano, assente ormai dallo scorso 7 ottobre, ha svolto anche oggi una seduta personalizzata e non ci sarà nemmeno col Frosinone. Salterà quindi nuovamente gli impegni della sua nazionale per recuperare dalla tendinite che lo perseguita da settimane. L’obiettivo di Inzaghi è averlo nuovamente a disposizione dopo la sosta, quando ci sarà subito Juventus-Inter (26 novembre), gara nella quale Cuadrado sarà il grande ex.

Con il gruppo non c’era, ovviamente, neppure Benjamin Pavard. Il difensore dovrà trascorrere le prossime settimane con il tutore, prima di cominciare un lavoro rieducativo. Inzaghi ha parlato di un mese e mezzo di stop, per cui il francese potrebbe rivedersi intorno a Natale.