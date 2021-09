Dalle parole di Lukaku all’idea Satriano con la Samp: le notizie più importanti di oggi

Le notizie più importanti dal mondo Inter

E' stato un sabato di lavoro, questo, per l'Inter: privi di tutti i calciatori impegnati con le Nazionali, i ragazzi di Simone Inzaghi che non sono partiti per i rispettivi impegni si sono radunati ad Appiano Gentile per disputare, tra le altre cose, un'amichevole contro la formazione Under 18 dei nerazzurri. Buone indicazioni per il mister soprattutto sul fronte infermeria, visto che sembra sempre più completo il recupero di Roberto Gagliardini. Ecco, intanto, la selezione delle principali notizie di giornata.