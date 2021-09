Nazionali – Croazia, Brozovic segna e batte Skriniar. Calha entra e trascina la Turchia

Bene anche l'Olanda di Dumfries e de Vrij

Lorenzo Della Savia

Porta le tinte nerazzurre, la notte delle Nazionali impegnate nelle qualificazioni ai Mondiali del Qatar del 2022. I croati Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, infatti, hanno battuto per 0-1 la Slovacchia di Milan Skriniar nella quinta giornata del Gruppo H, mentre l'Olanda di de Vrij e Dumfries si è resa protagonista di una schiacciante vittoria per 4-0 contro Montenegro. Prestazione superlativa anche per Hakan Calhanoglu, autentico trascinatore della sua Turchia nel 0-3 contro Gibilterra.

In Slovacchia-Croazia, in particolare, è stato un gol di Marcelo Brozovic a decidere la contesa: dopo 86 minuti di completa parità è stato il suo gol a indirizzare la partita in favore della compagine croata che si issa così al primo posto del girone a pari merito con la Russia (che, tuttavia, ricopre il primo posto effettivo del gruppo). Brozovic e Skriniar hanno giocato titolari nelle rispettive squadre, rimanendo in campo per tutta la partita, mentre Perisic è entrato a gara in corso.

Novanta minuti in campo anche per de Vrij e Dumfries nella vittoria dell'Olanda contro Montenegro. Le reti, in questo caso, portano la firma di Depay (doppietta), Wijnaldum e Gakpo. Infine, prestazione maiuscola per Calhanoglu contro Gibilterra: dopo un primo tempo di sofferenza, il ct turco Gunes ha mandato in campo il centrocampista nerazzurro, che ha incantato tutti prima con un assist per Dervisoglu (0-1) e poi con un gol (quello dello 0-2).