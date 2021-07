Inter – Ecco perché la nuova maglia non è uno schiaffo alla tradizione

Il club nerazzurro è sempre stato fuori dagli schemi

L'annuncio ufficiale della nuova prima maglia dell'Inter per la stagione 2021/2022, peraltro già anticipata da diversi giorni da Footy Headlines, ha fatto storcere il naso a molti tifosi "tradizionalisti". La nuova divisa infatti è, se così vogliamo definirla, futuristica e particolare, molto differente a quelle del passato a cui ancora in tanti sono affezionati. Tuttavia, ad un occhio attento alla storia del club, questa scelta non sembrerà un azzardo, ma semplicemente la maniera migliore per festeggiare lo Scudetto.