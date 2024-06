Inter, nuovo sponsor pesante: trattativa in corso con TIM

Con il passaggio di proprietà da Suning a Oaktree, l’Inter ha iniziato un processo naturale di restyling delle proprie partnership. Come già raccontato nelle scorse settimane, l’interesse commerciale del club nerazzurro si sposterà sempre di più verso gli Stati Uniti, complice la provenienza del nuovo fondo che ha prelevato la maggioranza della società.

Una prima novità riguarda ad esempio il nuovo sponsor che darà il nome alla Pinetina. Con l’addio della famiglia Zhang si è infatti chiusa l’era Suning che tra poche settimane non darà più il proprio nome al centro sportivo di Appiano Gentile. Al suo posto con ogni probabilità subentrerà BPER Banca, che acquisirà quindi i naming rights del centro di allenamento nerazzurro.

Un’altra importante novità, come riportato da Calciomercato.com, riguarda una trattativa in corso con un’importante sponsor. Si tratta della TIM, che dalla prossima stagione verrà rimpiazzata come main sponsor della Serie A da Eni. L’Inter sta attualmente dialogando con l’azienda italiana di telecomunicazioni per un accordo commerciale che potrebbe portare al club tra i 2 e i 3 milioni di euro a stagione.