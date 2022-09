Inter, Onana-Handanovic: l’equilibrio in porta è cambiato, ci sarà un titolare?

Ieri è successo qualcosa di storico all'Inter. Dopo anni di dominio Handanovic, per la prima volta il suo vice ha giocato: per scelta tecnica. L'esordio di Onana contro il Bayern Monaco, per il giocatore ma anche per lo stesso Inzaghi è stato sorprendente. Infatti, come rivela La Gazzetta dello Sport, l'idea del tecnico nerazzurro era un'altra: voleva inserire il portiere ex Ajax gradualmente ma il "sentimento popolare" di elementi esterni (ma anche interni) all'Inter ha spinto Inzaghi all'avvicendamento già ieri sera.