Sfumato all’ultimo minuto il trasferimento al Leicester, Stefano Sensi è rimasto all’Inter anche per questo finale di stagione ma Simone Inzaghi non potrà contarci ancora per qualche settimana. Saltata per febbre la gara con la Roma, il centrocampista in scadenza di contratto a giugno è rimasto fuori anche dall’ultima partita contro la Salernitana in previsione di un intervento a cui si dovrà sottoporre all’inizio della nuova settimana per rimuovere una placca dalla caviglia in seguito ad un infortunio risalente al prestito al Monza, riferisce Sky. Qualche settimana di stop per Sensi che, escluso anche dalla lista Champions, rimane ai margini del progetto nerazzurro.