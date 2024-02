Autore di un’ottima prestazione contro la Salernitana condita con un gol e un assist (seppur deviato), Denzel Dumfries riaccende le discussioni sul suo futuro mentre si avvicina sempre di più al suo ultimo anno di contratto con l’Inter, vista la scadenza nel 2025.

Fino a qui l’esterno olandese, che ha perso posizioni nelle gerarchie nerazzurre, ha avanzato richieste troppo elevate dal punto di vista economico per firmare il prolungamento che, dunque, è stato congelato. La Gazzetta dello Sport però parla di un possibile colpo di scena, raccontando che la trattativa per il rinnovo non è in realtà tramontata: il dialogo, infatti, non è del tutto spento, soprattutto perché il giocatore avrebbe capito che trovare una squadra migliore dell’Inter non è affatto semplice, scrive il quotidiano. Non è detto dunque che non ci sia una sorpresa con un rinnovo del contratto, anche se le possibilità che parta sono comunque maggiori in questo momento.

L’opinione di Passione Inter

Dumfries sta vivendo in ogni sua stagione nerazzurra un periodo più o meno breve di appannamento. Nel ritorno da titolare al posto di Darmian ha dimostrato però che da quinto può essere più determinante del comunque sempre ottimo ed affidabile tuttofare italiano. Blindare un giocatore così, alle giuste cifre, renderebbe super completa la batteria degli esterni in una squadra in cui però si è deciso di investire su Buchanan. Ne risentirebbe la crescita del canadese? C’è da dire che anche Carlos Augusto, che dovrebbe essere chiuso da Dimarco sull’altra fascia, quest’anno ha collezionato 32 presenze su 33 partite totali. Gli esterni, con Inzaghi, non faticano ad avere spazio.