Conte approva Perisic come seconda punta: “Può essere un’alternativa valida nel duo in attacco”

Antonio Conte deve risolvere il grande problema che riguarda l’attacco. Contro il Parma, gara che si disputerà domani alle ore 18, il tecnico dovrà fare a meno di Romelu Lukaku e le possibili alternative non sono molte. Come confermato dallo stesso allenatore nella conferenza stampa di pochi minuti fa, una possibile ipotesi può essere quella di vedere Ivan Perisic al fianco di Lautaro Martinez.

Il croato ha giocato già in quella posizione nei minuti finali del match contro lo Shakhtar e nella preparazione estiva dello scorso anno. Anche in nazionale ha ricoperto il ruolo di seconda punta e al momento sembra essere in vantaggio su Pinamonti per partire dal primo minuto.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<