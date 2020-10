Conte pensa all’attacco in vista del Parma. Da Sanchez a Pinamonti: le possibili soluzioni

Domani sera alle ore 18 l’Inter tornerà in campo contro il Parma, con Lukaku che sarà l’assente di lusso. L’infortunio del gigante belga ha complicato i piani di Antonio Conte, che dovrà trovare delle alternative in vista delle prossime gare. In conferenza stampa il tecnico leccese ha parlato dei possibili sostituti, da Sanchez a Pinamonti.

Per quanto riguarda l’attaccante cileno, è decisamente improbabile la sua presenza a San Siro. Il calciatore sta recuperando dall’infortunio e non c’è la volontà di forzare su questo aspetto. Un’alternativa potrebbe essere Perisic, che già l’anno scorso nella preparazione estiva ricopriva spesso il ruolo di seconda punta.

Anche per Pinamonti il tecnico ha mostrato molta fiducia. Il classe ’99 deve crescere molto e ‘mangiare pane duro’, come affermato dallo stesso allenatore, ma può essere un’alternativa per sostituire domani Lukaku.

