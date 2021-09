Inter-Real Madrid, Ancelotti: “Partita complicata, l’Inter ha nuovi stimoli”

Le parole del tecnico dei blancos, prossimi avversari dell'Inter

A 24 ore dalla sfida tra Inter e Real Madrid di domani sera, Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa del match: "Abbiamo fatto bene nell'ultima partita contro il Celta, ma domani sarà un'altra storia. Dobbiamo e vogliamo fare del nostro meglio. Sarà una partita complicata. L'Inter ha la stessa struttura dell'anno scorso con un nuovo allenatore: hanno nuovi stimoli. Dobbiamo essere in grado di controllarli, cercare di fare una bella partita e iniziare bene questa competizione che per il club è sempre speciale".