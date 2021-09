Inter-Real Madrid, Brozovic (Amazon): “Se non segni non vinci. Meglio dimenticare subito”

Il croato ha vinto il premio di migliore in campo di serata

La palma di migliore in campo è sua, ma la delusione resta: il Marcelo Brozovic visto ai microfoni di Amazon dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid è un uomo distrutto, deluso per la sconfitta all'ultimo minuto dei nerazzurri contro i madrileni. Queste le sue parole: "Abbiamo giocato troppo bene nel primo tempo, doveva essere minimo 3-0 per noi, ma non abbiamo segnato e abbiamo preso un gol che in Champions non si può prendere - ha detto - Non si è vista differenza tra noi e il Real, ma se non fai gol lo prendi. Abbiamo giocato bene ma è così, se non segni perdi la partita".