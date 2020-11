Inter-Real Madrid, Condò: “L’ingresso di Eriksen è uno sfregio al giocatore. Vidal? Ha tradito Conte”

L’Inter crolla per 2-0 in casa contro il Real Madrid e vede sfumare (quasi aritmeticamente) il sogno di qualificazione per gli ottavi di finale di Champions. Ora infatti ai nerazzurri serve un vero e proprio miracolo, e forse non basterà neanche vincere le prossime due partite.

A commentare la partita, e l’ingresso a pochi minuti dal termine di Christian Eriksen, è stato, dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò. Ecco le sue parole: “L’ingresso di Eriksen a poco dalla fine con un risultato acquisito l’ho trovato uno sfregio punitivo al giocatore abbastanza incomprensibile. Se nelle prime gare l’Inter aveva delle recriminazioni, questa sera non c’è nessun diritto, ma solo il dovere a una forte autocritica. Credo che per Vidal partirà una di quelle multe che si ricorderà perché non si può accettare un comportamento così. Ha tradito Conte che lo ha inseguito per anni”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<