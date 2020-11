Inter-Real Madrid, Conte in conferenza: “Abbiamo sentito troppo la partita. Vidal? Non so cosa ha detto ma l’arbitro ha…”

Dopo la brutta sconfitta rimediata questa sera a San Siro contro il Real Madrid, Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa per commentare la partita e analizzare la prestazione della sua squadra.

Ecco le sue parole: “Per noi è stata una partita pesante, l’abbiamo sentita troppo. Non è mancato il furore. Solo il tempo ci aiuterà a gestire ancora meglio questo tipo di partita. Era una partita che non potevi sbagliare, non è mancato il furore. Forse l’abbiamo sentita un po’ troppo”.

Sull’arbitro Taylor: “Dell’arbitraggio non voglio parlare, anche se tante volte l’arbitro deve essere intelligente e non rovinare la partita così. A meno che Vidal non abbia detto niente di grave. Lasciare una squadra in 10 al 30′ significa ammazzarla. Non so però cosa gli abbia detto Vidal”.

