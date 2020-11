Inter-Real Madrid, Zidane (Sky): “Mi dispiace per l’Inter, all’andata avevano fatto bene. Abbiamo dato tutto”

Il Real Madrid ha battuto per 0-2 l’Inter a San Siro, anche grazie alle scelte di Zinedine Zidane, nonostante le assenze di Sergio Ramos e Karim Benzema. Il tecnico francese ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Ecco, quindi, le sue parole: “Penso che siano partite importanti, l’abbiamo preparata bene e sapevamo che sarebbe stata difficile. Abbiamo giocato con carattere e personalità, facendo la partita giusta. Sono contento per i giocatori, perché il calcio è così. Non puoi sempre vincere, ma oggi abbiamo dato tutto. Vogliamo sempre giocare bene ed avere continuità. Non si può sempre vincere, abbiamo giocato benissimo la settimana scorsa facendo 75 minuti benissimo. Poi abbiamo preso gol. Mi dispiace per l’Inter perché all’andata avevano fatto una bella partita. Maradona? Siamo tutti tristi per lui, per la sua famiglia. Non è solo il calcio, tutto il mondo ama Maradona. Quello che aveva fatto in campo l’ho sempre in mente, nell’1986 avevo 14 anni e me lo ricordo. Era unico“.

