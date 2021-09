Ufficiale – Inter-Real Madrid, i 23 convocati di Inzaghi: la scelta su Bastoni

Ecco l'elenco dei calciatori a disposizione per il match di Champions League di stasera

Sono appena stati annunciati da Simone Inzaghi i 23 convocati che stasera prenderanno parte all'incontro di San Siro tra Inter e Real Madrid. In occasione del debutto europeo in questa stagione, la formazione nerazzurra come ampiamente preannunciato non potrà contare sulla presenza di Stefano Sensi, fuori per circa un mese dopo la distrazione al collaterale rimediata la scorsa domenica contro la Sampdoria.