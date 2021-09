Social – C’è aria di Champions: che rimpatriata di leggende!

L’esordio in Champions dell’Inter contro il Real Madrid si avvicina e la “musichetta” della Coppa dalle Grandi Orecchie evidentemente funziona come un falò per falene particolarmente vincenti. Ieri sera infatti Javier...

Pietro Magnani

L'esordio in Champions dell'Inter contro il Real Madrid si avvicina e la "musichetta" della Coppa dalle Grandi Orecchie evidentemente funziona come un falò per falene particolarmente vincenti.

Ieri sera infatti Javier Zanetti ha postato sul proprio profilo Instagramuna foto testimoniante una rimpatriata di leggende straordinarie dell'Inter nel ristorante dell'ex capitano. El Gaucho. Al tavolo c'erano infatti Diego Milito e Julio Cesar, questa sera impegnati in cronaca per Amazon a San Siro, insieme a Javier Zanetti, Esteban Cambiasso e Walter Samuel. L'ossatura principale della grande Inter del Triplete del 2010 che proprio a Madrid ebbe il suo apice.

La speranza è che la riunione della vigilia sia di buon auspicio anche per l'Inter di Inzaghi: basterebbe anche un solo soffio della classe e della gloria di questi campioni probabilmente per avere gioco facile su gran parte delle rivali europee.