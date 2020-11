Dove vedere Inter-Real Madrid, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Torino in diretta TV e streaming

Dopo la clamorosa rimonta contro il Torino, da 0-2 a 4-2, l’Inter si prepara per la sfida di Champions League. Mercoledì arriverà a San Siro il Real Madrid e i nerazzurri cercheranno la vittoria dopo la sconfitta subita in Spagna per 3 a 2. Il match avrà inizio alle ore 21.

Informazioni utili per seguire il match

Dove vedere Inter-Real Madrid? La partita sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Diretta streaming disponibile su pc, smartphone e tablet tramite Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Altra opzione è Now Tv che, previo abbonamento ad uno dei pacchetti acquistabili, permette di assistere a tutti i programmi della piattaforma satellitare. Su Passioneinter.com sarà fornita, come di consueto, la diretta testuale del match.

Inter-Real Madrid, le probabili formazioni

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<