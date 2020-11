Inter-Torino, è Lukaku show. I quotidiani esaltano la sua prestazione: “Bomber e trascinatore”

E’ sempre più il trascinatore dell’Inter. Romelu Lukaku non smette più di segnare, né con la maglia della nazionale e né con quella nerazzurra. Anche ieri nella vittoria per 4 a 2 contro il Torino ci ha messo lo zampino in modo decisivo, segnando 2 reti e fornendo l’assist a Lautaro Martinez che ha messo fine alla clamorosa rimonta. I quotidiani lo esaltano e sono tutti d’accordo sulla sua prestazione.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – Partecipa a tutti e quattro i gol, due li firma. Resta isolato, senza rifornimenti, per quasi un’ora, poi fa sentire la sua personalità e il suo peso e ribalta una gara che sembrava ormai segnata.

CORRIERE DELLO SPORT 8 – Due gol, un assist, una traversa e un palo: un fattore per l’Inter che a lui non può rinunciare. Nel 2020 è a 29 centri. Bomber vero e autentico trascinatore.

TUTTOSPORT 8 – Come un ciclone si abbatte sul Toro nella ripresa: due gol, un palo una traversa e l’assist sul gong a Luataro. Difficile trovare un modo migliore per rispondere alla doppietta di CR7 contro il Cagliari.

PASSIONE INTER 8 – L’indice di pericolosità si alza notevolmente quando riceve palla nei pressi dell’area granata. Inizialmente gli manca la freddezza giusta nelle decisioni, poi con l’ingresso di Lautaro riesce a trovarsi più a suo agio nel nuovo tridente completato da Sanchez e trova la rete del pareggio. Completa un grande secondo tempo con la doppietta dal dischetto e l’assist per Lautaro Martinez: come sempre non tradisce.

