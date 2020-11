Inter-Torino, la prestazione di Hakimi divide i quotidiani: il rigore conquistato gli vale la sufficienza?

Neanche nel match di ieri giocato contro il Torino, Achraf Hakimi ha messo in mostra le grandi qualità che la scorsa estate hanno convinto l’Inter ad investire circa 40 milioni di euro sul suo cartellino. L’esterno marocchino non è ancora entrato pienamente negli ingranaggi della manovra nerazzurra e non riesce a trovare molto spesso i giusti tempi di inserimento. Per sua fortuna, sia la giovane età che il tempo a disposizione per entrare nei meccanismi tattici di Conte, sono tutti dalla sua parte. Andiamo intanto a vedere come i principali quotidiani sportivi italiani hanno giudicato la sua partita di ieri:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – Il marocchino volante forse ha bisogno di rifiatare e di riprendere fiducia. Da brividi il retropassaggio nel primo tempo, brutto anche un liscio in area in attacco.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – Il rigore conquistato gli vale la sufficienza. Per 75′, però, combina poco o nulla: forse parte troppo alto e fatica a… decollare.

TUTTOSPORT 6 – Nel primo tempo non ne fa una giusta e, per poco, non manda in porta Ansaldi. Ripresa con il piede a tavoletta sull’acceleratore, impreziosita dall’intuizione di andare a disturbare Nkoulou sull’azione che porta al rigore.

PASSIONE INTER 5.5 – Siamo ancora ben lontani dal vedere il migliore Hakimi. A volte gli mancano i tempi d’inserimento capaci di esaltare la sua velocità, in altre occasioni è poco concentrato e spreca opportunità che alla lunga possono diventare un grosso rimpianto. Incoraggiante la reazione del secondo tempo.

