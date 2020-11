Mercato – L’Inter ha messo ufficialmente Eriksen in vendita: il punto della situazione

Sono già un ricordo sbiadito quelle immagini risalenti al gennaio 2020 quando Beppe Marotta in tutta riservatezza incontrava a Milano esponenti dell’entourage di Christian Eriksen per chiudere in gran segreto la maxi operazione con il Tottenham. A quasi un anno i distanza, però, l’Inter sembra aver già scaricato il trequartista danese, incompatibile con il sistema tattico di Antonio Conte e poco valorizzato nel corso della sua esperienza trascorsa in maglia nerazzurra.

Lo stesso amministratore delegato dell’Inter, nella consueta intervista pre-partita concessa ai microfoni di Dazn, ieri ha messo ufficialmente Eriksen sul mercato con queste parole: “Ieri mister Conte ha risposto in modo esaustivo. Non dobbiamo mai trattenere un giocatore che chiede di essere trasferito. Dobbiamo fare giuste valutazioni, si sta comportando da professionista. Conte lo sta facendo nel rispetto del giocatore. Non sono arrivate richieste, al momento opportuno cercheremo di fare le opportune valutazioni”.

Come scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, l’Inter si aspetta adesso una proposta allettante dai club che sono stati accostati al danese nelle ultime settimane. Innanzitutto verranno valutati i due possibili scambi con Paredes del Paris Saint Germain, o con Xhaka dell’Arsenal. Ma non si esclude comunque una cessione a titolo definitivo qualora dovesse arrivare un’offerta all’altezza delle pretese nerazzurre. La valutazione che viene fatta sul cartellino di Christian Eriksen, acquistato per 27 milioni lo scorso gennaio, oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<