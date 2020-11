Inter-Real Madrid, Vazquez atterra in area Gagliardini: il rigore sembra netto, ma non per Taylor

Una gara in salita: sia per il primo tempo spento dei nerazzurri che per l’espulsione di Arturo Vidal. Il cileno infatti sul risultato di 1 a 0 per il Real Madrid ha rimediato la doppia ammonizione per proteste – nel giro di pochissimi secondi – dopo un calcio di rigore non fischiato ai suoi danni. Dubbi sulla massima punizione.

Dubbi che però sono assenti in un altro episodio avvenuto in area Real, esattamente al minuto 51 della ripresa. Su un calcio di punizione per l’Inter battuto da Young, i nerazzurri infatti protestano per un intervento di Vazquez su Gagliardini. La trattenuta, a palla lontana sembra netta. Nessun fischio da parte del direttore di gara, così come nessun intervento del VAR. Il fallo sembra netto, manca il fischio dell’arbitro Taylor.

