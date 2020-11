Segui le PAGELLE LIVE di Inter-Real Madrid su PassioneInter!

Il 4-0 con cui il Borussia Mönchengladbach ha schiantato lo Shakhtar Donestk complica i piani per il girone B di Champions League, costringendo Inter e Real Madrid agli ultimi due posti della classifica momentanea. Nerazzurri e Blancos si sfideranno questa sera alle ore 21 in quel di San Siro, nel tentativo di rientrare in corsa in extremis per il passaggio del turno. Ecco qui di seguito, come di consueto, le pagelle live della gara curate da PassioneInter.

Le pagelle live di Inter-Real Madrid:

HANDANOVIC 6 –

SKRINIAR 6 –

DE VRIJ 6 –

BASTONI 6 –

HAKIMI 5 –

VIDAL 3 – A seguito delle proteste per un rigore dubbio si fa espellere con un doppio giallo nel giro di cinque secondi. Follia assoluta.

GAGLIARDINI 5 –

YOUNG 6 –

BARELLA 5 – Con un fallo molto ingenuo regala il rigore dello 0-1 al Real Madrid.

LAUTARO MARTINEZ 5,5 –

LUKAKU 6 –

