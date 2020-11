LIVE – Inter-Real Madrid, segui la diretta su Passione Inter

Commenta la partita su Telegram con oltre 1800 tifosi nerazzurri!

Guarda sul canale Telegram i gol della partita

Dopo l’amara sconfitta per 3-2 maturata in Spagna, l’Inter va alla ricerca della rivincita contro il Real Madrid di Zinedine Zidane. La gara è più che mai decisiva: in caso di mancata vittoria, infatti, le speranze di qualificarsi agli ottavi di finale si riducono al lumicino. Calcio d’inizio da San Siro alle ore 21.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-REAL MADRID

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar; de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Young; Vidal; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano, Hazard. All. Zidane

Calendario Champions League

Calendario Inter

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<