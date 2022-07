Inter, Riccardo Ferri nuovo Team Manager: l’importanza di questo ruolo

La centralità del lavoro di un Team Manager è troppo importante per essere sottovalutata

Alessio Murgida

Tutte le vittorie più importanti degli ultimi anni all'Inter hanno un fattore comune: Lele Oriali. Affianco a Conte, Mourinho e Mancini c'era lui, Oriali il Team Manager dell'Inter. Questa posizione è rimasta libera dopo l'addio dello stesso Oriali nell'estate del 2021. E forse se n'è sentita la mancanza.

Proprio ieri, l'Inter ha ufficializzato l'arrivo di Riccardo Ferri come nuovo Team Manager. Inutile dire quanto la figura di Ferri sia pregna d'interismo, quanto bene conosca il mondo Inter. É più importante, invece, sottolineare cosa farà (nel pratico) Ferri all'Inter e perché porterà inevitabilmente dei benefici alla squadra nerazzurra.

L'ambiente Inter, lo sappiamo, non è dei più facili. Sia esternamente che internamente basta poco per far scattare la polemica, per inclinare l'equilibrio e spezzare l'armonia.

In tutto questo un Team Manager come Ferri può servire a molte cose: in primis, a insegnare ai giocatori il valore della maglia. Alcuni di loro non ne hanno bisogno: i vari Barella, Skriniar, Bastoni, Handanovic sanno benissimo cos'è l'Inter. Altri, invece, hanno forse bisogno di inserirsi ancora al meglio. E in questo Ferri saprà rendersi efficace.

Ma il compito più importante che un Team Manager svolge è quello di fare da filtro tra squadra-allenatore-società. Proprio come faceva Oriali, Riccardo Ferri ascolterà le preoccupazioni dei giocatori, i dubbi di Inzaghi e i punti di vista della società. É un lavoro prezioso che serve a calmare le acque, quando ce n'è bisogno, oppure a spronare, quando invece serve la scossa.

Riccardo Ferri è stato un grande giocatore, sa come approcciarsi alla squadra. Sa come parlare a un allenatore. Ma Riccardo Ferri è stato, ed è, anche simbolo dell'Inter: saprà trasmettere i valori nerazzurri, saprà parlare con la società e "mediare".

Quello del Team Manager è un ruolo importantissimo, ancora di più in un club come l'Inter. Ora non resta che augurare un buon lavoro a Riccardo Ferri, con la speranza e la convinzione che insieme a lui l'Inter continuerà a vincere.