“Rebus” Pinamonti: l’Inter spinge la cessione per l’attivo di mercato

Il campionato inizierà tra meno di tre settimane ma il futuro di Pinamonti non è ancora delineato. In Italia ci sono diverse pretendenti che guardano con attenzione al centravanti classe 1999 ma nessuna di queste ha fatto il passo decisivo.

LA SALERNITANA - In realtà, una società che si è fatta davvero avanti c'è ed è la Salernitana: i campani hanno avanzato un'offerta da 20 milioni di euro, cifra richiesta dall'Inter che ha subito accettato. Il problema resta trovare l'accordo con il giocatore: dopo i 13 gol con l'Empoli, Pinamonti non vuole lottare nuovamente per la salvezza. Il centravanti vorrebbe alzare il livello, per questo attende l'offerta decisiva da parte di altre squadre.