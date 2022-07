Le prime parole di Dybala: “Scaricato da Marotta? No, ho un bel rapporto con lui”

Giorno di presentazione per Paulo Dybala alla Roma con la consueta conferenza stampa. Durante l'evento, ovviamente, non è mancata una domanda sull'interesse dell'Inter e sulla vicenda di mercato che lo ha coinvolto insieme a Beppe Marotta. L'AD nerazzurro, nel corso dell'ultima intervista rilasciata a DAZN, aveva addirittura parlato di Dybala descrivendolo come un ragazzo serio, di cui però l'Inter "non aveva la necessità". E proprio su questa risposta è intervenuto l'argentino durante la conferenza (minuto 03.52).