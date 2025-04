Dubbi Inter sul rinnovo di Inzaghi: l’annuncio in DIRETTA

Le sconfitte contro Bologna e Milan hanno sollevato qualche dubbio sul finale di stagione dell’Inter. Sfumato il sogno Triplete, i nerazzurri sono ancora in corso su due fronti molto importanti, ma la paura di non avere le energie per riuscire a portare a casa un trofeo si è cominciata a insinuare nelle menti dei tifosi.

Che ripercussioni potrebbero avere queste prossime settimane sul futuro? Simone Inzaghi ha il contratto in scadenza nel 2026 e, in teoria, il rinnovo dovrebbe arrivare in estate. C’è da chiedersi se e come i risultati sul campo possano influire su questo scenario.

Ne ha parlato Giorgio Musso in diretta sul canale YouTube di calciomercato.it. Il giornalista ha evidenziato come il futuro di Simone Inzaghi all’Inter dipenda dalla volontà dello stesso allenatore. Per il club, infatti, il rinnovo sembra essere solo una formalità, anche nel caso in cui la stagione termini senza alcun trofeo conquistato.

Al momento la volontà di Inzaghi sarebbe quella di rimanere, ma sempre secondo Musso una vera e propria decisione arriverà solo a stagione conclusa. Il tecnico piacentino è molto corteggiato all’estero e c’è da capire se questo possa fargli cambiare idea.