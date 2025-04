Mercato Inter, 6 nomi per l’attacco: chi sale e chi scende

Si sta avvicinando la sessione di mercato anche in casa Inter e sono tanti i nomi che vengono accostati alla società di viale della Liberazione visto che in estate potrebbe esserci un processo di ringiovanimento importante con diversi nuovi talenti portati alla corte di Simone Inzaghi per abbassare l’età media della rosa.

Secondo Tuttosport sono 6 i nomi che attualmente circolano nella lista obiettivi per l’attacco. Un profilo che intriga è quello di Krstovic del Lecce ma dalla Serie A si seguono anche Lucca (che resta sullo sfondo), Castro (al momento troppo caro) e Raspadori per il quale può innescarsi uno scambio con il Napoli.

Dall’estero rimane viva la pista David, centravanti di grande qualità e già autore di gol importanti in Champions League con la maglia del Lille, che però è complicato essendo in scadenza di contratto e con tante squadre sulle sue tracce. Infine, la soluzione interna come giovane di scorta può essere Pio Esposito.