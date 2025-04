De Vrij e Acerbi non bastano: 3 PISTE per la difesa

L’Inter in queste settimane di avvicinamento alla sessione di mercato estiva sta già programmando come muoversi e quali siano i reparti in cui serve intervenire con maggiore urgenza e tempestività. Dal pacchetto dei difensori potrebbe uscire Yann Aurel Bisseck al fine di fare una corposa plusvalenza.

Secondo quanto scritto da Tuttosport, potrebbero invece restare nell’Inter dell’anno prossimo anche due difensori esperti come Stefan De Vrij e Francesco Acerbi. Ovviamente però servirà l’innesto di qualche profilo più giovane ed ecco che, sempre secondo il quotidiano piemontese, sono 3 le piste seguite al momento.

In pole position ci sono Beukema e Lucumì del Bologna che sono giocatori in grande rampa di lancio e che hanno accumulato già anche esperienza in Champions League con la divisa rossoblù. Un altro nome che piace all’Inter è anche Gila della Lazio, apprezzato da Inzaghi per la sua velocità che gli permette di giocare anche da braccetto.