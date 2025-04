Inter-Napoli sfida pure di mercato: “Piace per l’estate”

La sfida Inter-Napoli per il primo posto in classifica sta tenendo accesissima la corsa Scudetto come in Serie A non si vedeva da un po’ di anni a questa parta. Tuttavia, il club partenopeo potrebbe diventare rivale dei nerazzurri anche sul fronte del mercato visto che è emerso come queste due società abbiano un obiettivo comune.

Da tempo è noto come Sam Beukema del Bologna, sia un giocatore di grande qualità che piace molto all’Inter ed è stato ribadito in queste ore. Tuttavia, sul difensore olandese si sta inserendo anche il Napoli e a confermarlo è il giornalista esperto di mercato, Matteo Moretto, direttamente dal canale YouTube di Fabrizio Romano.

“Beukema è un giocatore che piace al Napoli perché vuole un centrale in estate e piace sia al DS Manna che all’allenatore Conte”, spiega Moretto. L’Inter quindi ora è avvertita e sa che se vorrà mettere sotto contratto il difensore del Bologna dovrà fare i conti anche con la concorrenza del club azzurro di Aurelio De Laurentiis.