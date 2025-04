Mercato Inter: Sucic e altri 3 COLPI per il centrocampo

La sessione estiva di calciomercato si avvicina e iniziano a venire a galla quelle che sono le prime strategie o idee di mercato dei vari club italiani e non solo, fra cui l’Inter. Il club nerazzurro ha un piano per rinforzarsi sia in difesa che in attacco ma anche il reparto di centrocampo necessita di alcuni nuovi innesti.

Tuttosport fa il punto su quelli che sono i nomi che circolano e che vengono accostati ai nerazzurri, già certi di un primo rinforzo in mediana che è Sucic. L’Inter da tempo è su Nico Paz del Como ma c’è da convincere il Real Madrid che può attivare la clausola di recompra, come alternativa per la trequarti si segue il giovane Gustavo Sà del Famalicao.

Un vecchio pallino nei radar nerazzurri è sempre Samuele Ricci del Torino ma qui pare in vantaggio il Milan. Per quanto riguarda le corsie esterne, si va verso il riscatto di Zalewski che con l’acquisto di Luis Henrique (per cui si tratta ancora col Marsiglia) diventerebbero due nuovi colpi. Il terzo sarà fatto al centro con i nomi sopracitati in pole.