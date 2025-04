Cosa succede con Inzaghi all’Inter senza titoli a fine anno

La stagione dell’Inter e di Simone Inzaghi si è improvvisamente complicata nel giro di pochi giorni. Sono bastate due sconfitte consecutive, contro Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia, per mettere in discussione uno straordinario lavoro che il tecnico nerazzurro porta avanti addirittura da ben quattro anni a Milano.

Per cercare di ritrovare nuove energie sia fisiche che mentali, l’allenatore ha concesso 24 ore di riposo post derby ai suoi ragazzi, che ha successivamente ritrovato nella giornata di ieri ad Appiano Gentile. Presenti anche i dirigenti che hanno voluto mostrare tutta la loro vicinanza alla squadra, ma soprattutto la massima fiducia nei confronti dello stesso Inzaghi.

Come ribadito da La Gazzetta dello Sport questa mattina, infatti, il club non ha alcun dubbio: il bilancio sull’attuale stagione è già ampiamente positivo, per cui il rinnovo di Inzaghi arriverà anche in caso di zero titoli a fine anno. Al tecnico verrà garantito un aumento di stipendio fino a 7 milioni di euro l’anno, con un prolungamento al 2027 ed opzione per la stagione successiva.