Svelato il discorso di Inzaghi alla squadra dopo il Derby

In seguito alla giornata di riposo che Simone Inzaghi ha voluto concedere ai suoi ragazzi nonostante la sconfitta nel derby di mercoledì sera contro il Milan, ieri tutta la squadra al completo si è ritrovata ad Appiano Gentile. Ad assistere alla seduta c’era anche la dirigenza, la quale ha voluto trasmettere un messaggio di vicinanza in un momento cruciale della stagione.

Due sconfitte di fila da queste parti mancavano da due anni, ragion per cui Inzaghi ha voluto tenere un discorso prima di iniziare l’allenamento. Come riportato da Tuttosport, il tecnico nerazzurro ha senz’altro utilizzato un tono netto per evidenziare le difficoltà del momento, ma volutamente ha evitato qualsiasi tipo di rimprovero per le ultime prestazioni.

L’allenatore sa bene che la sua Inter è ancora pienamente in corsa per campionato e Champions League ed è convinto che questi due trofei possano fare da stimolo per ritrovare le energie necessarie nella fase più importante della stagione. Senza alibi di alcun genere, Inzaghi si aspetta dunque una decisa sterzata nei prossimi impegni a partire dal match di domani contro la Roma.