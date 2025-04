Allarme Thuram: cosa filtra per Barcellona-Inter

Circola ancora parecchia apprensione ad Appiano Gentile in merito alle condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante francese non ha ancora recuperato dall’affaticamento agli adduttori della coscia sinistra che lo ha costretto a saltare gli ultimi due impegni ufficiali contro Bologna e Milan e sarà sicuramente fuori dai convocati anche per Inter-Roma di domani.

Se la sua assenza contro i giallorossi era cosa nota ormai da giorni, il vero obiettivo per il club nerazzurro è quello di riavere il francese per l’andata delle semifinali contro il Barcellona. A tal proposito, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ad oggi vi sarebbero “poche possibilità” di vedere Thuram a disposizione per la trasferta in Catalogna.

In questo momento ci sono davvero poche certezze sulle condizioni dell’attaccante francese che rimane dunque in bilico. Vedremo se, considerata la sua straordinaria importanza nell’organico, Inzaghi deciderà di rischiare ed anticipare eventualmente il suo recupero per averlo tra i convocati di Barcellona-Inter.