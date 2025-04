Doppio recupero per l’Inter: “In campo contro la Roma”

Dopo il rinvio ufficiale di Inter-Roma a domani, Simone Inzaghi nel corso dell’allenamento di ieri ha avuto modo di recuperare finalmente ben due infortunati di lunga data. Il tecnico, infatti, per il big match di domani alle 15.00 contro i giallorossi avrà nuovamente a disposizione tra i suoi convocati sia Denzel Dumfries che Piotr Zielinski.

A differenza di Marcus Thuram, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio muscolare, l’olandese e il polacco sono tornati in gruppo e saranno arruolabili per Inter-Roma. Per questa ragione, Inzaghi ha intenzione di concedere ad entrambi dei minuti già nel match di domani.

L’obiettivo del tecnico, come riferito da Tuttosport, è piuttosto chiaro: Inzaghi vuole da subito riportare in condizione Dumfries e Zielinski, così da poterli utilizzare con un minutaggio più ampio per Barcellona-Inter. L’esterno olandese potrebbe partire titolare già in Champions, con il polacco pronto a dare un ricambio importante al centrocampo per evitare cali di tensione nella ripresa.