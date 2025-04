In attesa di scoprire quale sarà il percorso finale dell’Inter tra campionato e Champions League, il club nerazzurro si è messo al lavoro per rinforzare l’organico di Simone Inzaghi in vista del prossimo Mondiale per Club. Una competizione a cui la società tiene molto e che potrebbe essere utilizzata anche per mettere alla prova alcuni volti nuovi come quello di Petar Sucic.

Il centrocampista croato, già acquistato dall’Inter lo scorso gennaio, potrebbe non essere l’unica novità per il Mondiale. Stando a quanto riportato in Svizzera dal quotidiano Blick, infatti, la società interista starebbe lavorando anche al contro riscatto di Aleksandar Stankovic. In prestito al Lucerna da inizio stagione, il centrocampista verrà certamente riscattato per 1,5 milioni dagli elvetici.

L’Inter, però, sembra essere soddisfatta della crescita del classe 2005 in quest’ultima stagione e vorrebbe subito attivare l’opzione da 3 milioni per riportarlo a Milano. Inzaghi, infatti, vorrebbe averlo a disposizione per il prossimo Mondiale per Club, così da osservare da vicino i suoi progressi e valutare una sua permanenza in pianta stabile nell’organico nerazzurro.