Barcellona-Inter: torna un titolare dopo mesi

Mancano pochi giorni alla grande sfida Barcellona-Inter che sarà il primo atto di una delicatissima semifinale di Champions League. I nerazzurri ci arrivano dopo aver eliminato il Bayern Monaco mentre i catalani hanno superato il turno dei quarti di finale battendo il Borussia Dortmund. Il fischio d’inizio ci sarà alle 21 di mercoledì 30 aprile.

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, è però impegnato in queste ore a preparare un’altra importantissima partita per la sua squadra, ovvero la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid che andrà in scena stasera. Per l’Inter invece l’ultimo impegno prima di volare in Spagna sarà il match di domani contro la Roma in campionato.

Dalla Catalogna arrivano però buone notizie per i prossimi avversari in Champions League dell‘Inter. Dopo un lunghissimo infortunio che lo ha tenuto fuori da inizio stagione, il portiere Marc-André Ter Stegen torna a disposizione del Barcellona ed è in ballottaggio com l’ex Juve Szczesny per una maglia da titolare.