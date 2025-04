Il nuovo COLPO dell’Inter in estate chiesto da Inzaghi

In attesa di uno scossone già a partire dal prossimo match di campionato contro la Roma, per lasciarsi alle spalle le due brutte battute d’arresto contro Bologna e Milan, l’Inter programma il mercato della prossima estate. In particolare, Simone Inzaghi avrebbe chiesto espressamente ai suoi dirigenti un colpo che nel prossimo organico non potrà mancare.

La sintonia tra club e allenatore, infatti, continua ad essere totale sia sul campo che sul mercato. A prescindere da come finirà la stagione interista, il contratto di Inzaghi verrà rinnovato almeno di un’altra stagione con opzione fino al 2028. La fiducia dei dirigenti verso il tecnico piacentino è rimasta immutata e non verrà condizionata dall’epilogo finale di questa stagione.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Inzaghi avrebbe chiesto in ogni caso delle certezze per la prossima estate. Dopo aver assecondato le necessità economiche del club in questi suoi quattro anni a Milano, l’allenatore dell’Inter vorrebbe mettere finalmente mano agli investimenti. Da qui la richiesta di un nuovo attaccante alle spalle della coppia Thuram-Lautaro.

I profili rimangono quelli circolati nelle ultime settimane, già promossi a pieni voti dal tecnico. Si va dal parametro zero Jonathan David, a due tra i migliori centravanti per rendimento di quest’ultimo campionato di Serie A come Santiago Castro o Nikola Krstovic.