Pio Esposito VOLA: traguardo raggiunto per convincere l’Inter

Il settore giovanile dell’Inter negli ultimi anni ha sempre prodotto grandi talenti e molti di questi ora come ora sono in prestito in giro per l’Italia o per l’Europa, come ad esempio Francesco Pio Esposito che sta facendo grandi cose in Serie B. C’è però anche chi piace molto a Inzaghi e la società pagherà la clausola per riaverlo entro il Mondiale.

Nell’ultima partita giocata da Pio Esposito con la maglia del suo Spezia sul campo del Frosinone, è arrivata una rete molto importante. La formazione ligure nell’ultimo quarto d’ora di gara era sotto 2-1 ma al 75′ è arrivato il gol del centravanti scuola Inter che ha così regalato un punto alla sua squadra in lotta per la promozione.

L’attaccante classe 2005 ha raggiunto così un gran bel traguardo, ovvero quello dei 15 gol contando solo il campionato. Per Esposito ora si aprono le porte di un’estate importante in cui verrà valutato da Inzaghi per decidere se rimarrà all‘Inter oppure se andrà in prestito altrove, ma prima concluderà questa ottima annata in B a La Spezia.