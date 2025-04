L’addio di Frattesi regala il nuovo attaccante all’Inter

Le ultime due prestazioni dell’Inter hanno suscitato non pochi dubbi sull’attuale rosa nerazzurra, soprattutto per quanto riguarda le seconde linee. La mancanza di ricambi all’altezza dei titolari è un tema, specie in attacco, dove dietro a Thuram e Lautaro Martinez si prepara una rivoluzione totale in estate.

Oltre a Nico Paz, da tempo seguito dall’Inter, c’è un nuovo nome nella lista nerazzurra, legato a doppio filo con la possibile partenza di Frattesi, già discussa lo scorso gennaio. Ne parla il Corriere dello Sport nelle sue pagine odierne dedicate al club milanese.

Si tratta di Giacomo Raspadori. Sarebbe un colpo abbastanza clamoroso, vista la rivalità Scudetto attualmente in corso, con il classe 2000 che potrebbe essere inserito come contropartita nella possibile trattativa che porterebbe Frattesi ai partenopei.