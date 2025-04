Da Parma il nuovo talento: Inter e altre big di A in fila

Nelle ultime settimane il Parma ha ritrovato una buona compattezza e il lavoro dell’ex allenatore dell’Inter Primavera, Christian Chivu, sta dando i suoi frutti visto che i ducali hanno fatto punti importanti anche con le big. Proprio con i nerazzurri è arrivato un pareggio in rimonta mentre di recente è arrivata una vittoria contro la Juventus.

In questa crescita del Parma si sta mettendo in mostra anche un giovane talento di 18 anni. Si tratta di Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 che è in grande crescita e dopo aver fermato Lautaro ha saputo di recente annullare anche Vlahovic, come sottolinea l’edizione odierna di Tuttosport che lancia poi una notizia.

Leoni sarebbe infatti nel mirino sia del CT Luciano Spalletti per la Nazionale Italiana che anche delle big in ottica mercato. Inter, Juventus e Napoli sono in fila per metterlo sotto contratto e in estate potrebbe scatenarsi un’asta con il Parma che pregusta già una corposa plusvalenza dopo averlo preso in Serie B dalla Sampdoria.