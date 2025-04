Inzaghi terapeuta: cosa ha detto all’Inter dopo il derby

Non è un momento facile per l’Inter. Perdere un derby fa sempre male, specie quando sancisce l’eliminazione da una competizione e quando arriva dopo un’altra sconfitta amara, quella con il Bologna. Lo sa bene Simone Inzaghi, che già al fischio finale della gara di mercoledì sera ha cercato il modo di aiutare la sua squadra ad affrontare il momento.

Lo ha fatto in primis negli spogliatoi, come racconta oggi il Corriere della Sera in un retroscena di quanto avvenuto nella pancia di San Siro al termine della sfida di Coppa Italia. “Sgombrate la mente e cancellate il derby”, queste le parole di Inzaghi, che ha poi concesso un giorno di riposo alla squadra.

L’Inter, infatti, è tornata ad allenarsi oggi, con l’obiettivo di preparare al meglio la sfida con la Roma prima e il Barcellona poi, per continuare a coltivare comunque il sogno di un doppio obiettivo che renderebbe storica la stagione nerazzurra.