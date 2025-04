Buone notizie per Inter-Roma: doppio recupero UFFICIALE

Si avvicina la partita dell’Inter di domenica pomeriggio a San Siro contro la Roma per il 34° turno del campionato di Serie A. I nerazzurri cercheranno di rifarsi dopo le ultime due recenti sconfitte, un successo garantirebbe tre punti fondamentali in classifica per mettere pressione al Napoli che la sera stessa giocherà con il Torino.

In vista di questa serrata lotta Scudetto che sembra destinata a durare fino all’ultima giornata, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi può esultare per due buone notizie giunte dall’allenamento odierno. Sia Dumfries che Zielinski hanno infatti lavorato pienamente con il resto del gruppo, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Questo significa che Inzaghi potrà inserirli di nuovo nella lista convocati per il match contro la Roma, anche se molto probabilmente partiranno dalla panchina. Si tratta comunque di recuperi importanti per il finale di stagione ricco di impegni. Si allena ancora a parte invece Thuram che punta a rientrare per la trasferta di Barcellona.