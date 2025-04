Supercoppa Italiana 2025, definito format e luogo di gioco

Dopo la sconfitta nell’ultima edizione della Supercoppa Italiana ad inizio gennaio, l’Inter l’anno prossimo vuole esserci di nuovo nel torneo per provare a riscattarsi e tornare ad alzare quella coppa che con Simone Inzaghi ha vinto tante volte mentre quest’anno ha ceduto al Milan perdendo il derby in finale.

Con la qualificazione di Bologna e Milan alla finale di Coppa Italia, sono già note le prime due iscritte alla prossima edizione della Supercoppa, che alcune settimane fa la Lega aveva confermato nuovamente con il format a 4 squadre (parteciperanno le prime due classificate in Serie A e le due finaliste di Coppa Italia).

In attesa che la matematica confermi le presenze di Inter e Napoli come prime due classificate in campionato, Tuttosport oggi lancia la notizia sul luogo in cui si giocherà. Anche la prossima edizione della Supercoppa Italiana sarà infatti disputata in Arabia Saudita, scelta presa dopo la qualificazione del Milan.