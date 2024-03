Rinnovo Inzaghi, la mossa a sorpresa di Zhang cambia il futuro

Tutti in Europa guardano con ammirazione all’Inter e al suo allenatore, Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra sta facendo collimare numeri da record con un gioco spettacolare, affermandosi come dominatrice assoluta della Serie A e fra le candidate alla Champions League.

Per questo motivo, molte big del Continente guardano con interesse alla situazione del tecnico piacentino. Secondo La Gazzetta dello Sport, Inzaghi sicuramente non comincerà la prossima stagione con l’attuale contratto in scadenza nel 2025, anzi gli verrà proposto un rinnovo.

La mossa a sorpresa di Zhang, tuttavia, riguarda la durata: non sarà un prolungamento di un solo anno, ma biennale. La scadenza verrà quindi spostata al 2027, al pari dell’amministratore delegato Beppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio.

Il presidente nerazzurro apprezza molto il metodo di gestione dello spogliatoio di Inzaghi, la capacità di abbinare risultati e gioco, ma soprattutto la crescita manifestata nel modo di affrontare le difficoltà rispetto agli scorsi anni. È per questo che, contrariamente a quanto avvenuto nei precedenti due rinnovi (2022 e 2023), questa volta il prolungamento avrà un respiro temporale più ampio.