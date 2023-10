Colpo di scena Inter-Roma. Curva nord: “Vietati i fischietti per Lukaku”

A meno di 48 ore da Inter-Roma fervono i preparativi per un big match nella cornice di un San Siro tutto esaurito che si appresta a… “salutare” il ritorno di Romelu Lukaku da avversario. Da giorni la Curva Nord ha annunciato 30mila fischietti per contestare l’attaccante belga definito “traditore” dopo le vicende di mercato della scorsa estate. La stessa Curva Nord però, in una storia pubblicata su Instagram, poco fa ha annunciato: “Ennesimo abuso. FISCHIETTI VIETATI! 10mila a Firenze ok due anni fa. La legge non è uguale per tutti”.

Il riferimento è al precedente ritorno a Firenze di Dusan Vlahovic, ex Fiorentina, con la maglia della Juventus per la semifinale di Coppa Italia del 2 marzo 2022. C’è da ricordare che il regolamento non vieta l’ingresso negli stadi con fischietti, che quindi sarebbero ammessi.