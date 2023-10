Inter-Roma, le formazioni UFFICIALI: Inzaghi si affida di nuovo a Pavard, Mourinho in emergenza

Tutto pronto a San Siro per Inter-Roma, gara valida per la 10a giornata di Serie A. Sfida che ha acceso gli animi dei tifosi per tutta la settimana, con dichiarazioni, decisioni della questura e addirittura eventuali multe. Ora finalmente tocca al campo parlare

Inzaghi rispetto alla gara contro al Salisburgo si affida ai suoi fidati, dunque torna Acerbi a guidare la difesa, torna Dimarco sulla sinistra e soprattutto in attacco torna la Thu-La

Josè Mourinho invece deve fare i conti con diversi indisponibili, addirittura 7 in totale. Smalling non recupera e allora dietro toccherà a Llorente. Centrocampo orfano di Pellegrini e Renato Sanches vedrà partire Bove dal primo minuto assieme a Cristante e Paredes. Sulla sinistra non ce la fa Spinazzola che lascia il posto a Zalewski. La grande assenza poi è Paulo Dybala.